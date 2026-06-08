Campeche registra más de 3 mil casos de tumores malignos

Desde 2023 y hasta mayo de 2026, en Campeche se le ha diagnosticado algún tipo de tumor maligno a 3 mil 019 personas, colocando al Estado como el segundo de mayor cifra en la Península. En los últimos tres años, la entidad ha registrado al menos 1,685 defunciones por la misma causa.
De acuerdo con los Boletines de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, Yucatán suma 6,035 diagnósticos desde 2023, mientras que Quintana Roo registra 1,372 casos acumulados.
En defunciones, Campeche es el de menor incidencia, pues Yucatán encabeza con 4,638 muertes y Quintana Roo con 2,679.
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Situación actual del Estado
Hasta la semana epidemiológica 20, Campeche registra:
- 5 casos de tumores malignos del encéfalo y sistema nervioso central (50 acumulados desde 2023).
- 126 casos de tumores malignos de mama en 2026 (1,051 acumulados).
- 53 casos de cuello del útero (543 acumulados).
- 15 casos de próstata (199 acumulados).
- 18 casos de cuerpo del útero (220 acumulados).
- 11 casos de ovario (109 acumulados).
- 7 casos de tráquea, bronquios y pulmón (55 acumulados).
- 18 casos de estómago (194 acumulados).
- 27 casos de colon y recto (319 acumulados).
- 13 casos de hígado y vías biliares intrahepáticas (78 acumulados).
- 5 casos de páncreas (49 acumulados).
- 2 casos de esófago (35 acumulados).
- 6 casos de huesos y cartílagos articulares (28 acumulados).
- 7 casos de riñón en 2026 (89 acumulados).