Campeche registra más de 3 mil casos de tumores malignos

Desde 2023 y hasta mayo de 2026, en Campeche se le ha diagnosticado algún tipo de tumor maligno a 3 mil 019 personas, colocando al Estado como el segundo de mayor cifra en la Península. En los últimos tres años, la entidad ha registrado al menos 1,685 defunciones por la misma causa.

De acuerdo con los Boletines de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, Yucatán suma 6,035 diagnósticos desde 2023, mientras que Quintana Roo registra 1,372 casos acumulados.

En defunciones, Campeche es el de menor incidencia, pues Yucatán encabeza con 4,638 muertes y Quintana Roo con 2,679.

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Situación actual del Estado

Hasta la semana epidemiológica 20, Campeche registra: