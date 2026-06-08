Revienta cable de alta tensión y deja sin energía a más de 2 mil habitantes de Sabancuy

Un cable de alta tensión se reventó la noche del domingo en la colonia Pénjamo, provocando un apagón que dejó sin energía eléctrica a alrededor de 2 mil habitantes, quienes permanecieron más de 12 horas sin el servicio debido a que los trabajos de reparación tardaron en realizarse.

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Los apagones en Sabancuy son cada vez más frecuentes, situación que ha generado molestia entre los habitantes, quienes aseguran que las fallas constantes dañan sus aparatos eléctricos y provocan pérdidas económicas por alimentos que se echan a perder al quedarse sin refrigeración.

Socorro García Jiménez, vecina de la colonia Pénjamo, señaló que desde la noche del domingo se quedaron sin energía eléctrica, lo que ocasionó que varios productos almacenados en su refrigerador se descompusieran.

Indicó que es necesario mejorar la infraestructura eléctrica de la comunidad, ya que durante las altas temperaturas muchas familias dependen de ventiladores y otros equipos para sobrellevar el calor, además de que hay personas enfermas que requieren un servicio estable.

Por su parte, Valdemar Arenas Lara comentó que los apagones son cada vez más frecuentes y ocurren incluso cuando no se presentan lluvias, por lo que consideró urgente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) refuerce la red eléctrica.

Explicó que el servicio se interrumpió alrededor de las 23:00 horas del domingo y no fue restablecido sino hasta varias horas después, dejando a cientos de familias sin electricidad durante toda la noche y gran parte del día siguiente.

Los habitantes coincidieron en que es necesario reemplazar cables antiguos e instalar más transformadores para evitar sobrecargas en la red y reducir las constantes interrupciones del suministro.

Finalmente, señalaron que el problema ha ido en aumento en los últimos meses y advirtieron que, con el inicio de la temporada de lluvias, la situación podría agravarse si no se realizan mejoras en la infraestructura eléctrica de la comunidad.

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JGH