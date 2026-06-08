Sismo sacude Campeche y obliga a evacuar edificios del Centro Histórico

Un sismo de magnitud preliminar de 6.1 registrado en aguas del Golfo de México provocó este domingo la evacuación preventiva de cientos de trabajadores de diversos edificios públicos y privados de la capital campechana, sin que se reportaran daños materiales o personas lesionadas.

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El movimiento telúrico fue perceptible poco después del mediodía y activó los protocolos de protección civil en inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Campeche, entre ellos el Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAFIN), las Torres de Cristal y las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam), el sismo ocurrió a las 12:00 horas, con epicentro a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Matagua, Cuba, y una profundidad de 10 kilómetros.

Tras la activación de las alertas internas, trabajadores de dependencias estatales, federales y organismos autónomos abandonaron sus oficinas y se concentraron en los puntos de reunión establecidos, siguiendo las indicaciones del personal encargado de seguridad y protección civil.

La evacuación se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes. Aunque algunos empleados señalaron haber sentido mareos y una ligera sensación de movimiento, principalmente quienes se encontraban en niveles superiores de los edificios, no fue necesaria la atención médica de emergencia.

La Secretaría de Gobierno (Segob) informó que el desalojo de las instalaciones se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de contingencias, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores y visitantes.

Posteriormente, brigadas internas llevaron a cabo recorridos de inspección para descartar afectaciones estructurales o riesgos que impidieran el regreso a las actividades normales.

Las revisiones confirmaron que no hubo daños aparentes en los inmuebles evacuados ni situaciones que comprometieran la seguridad de quienes laboran en ellos. Asimismo, no se reportaron personas lesionadas derivado del movimiento telúrico.

Luego de permanecer varios minutos en los puntos de reunión y una vez descartados riesgos, los trabajadores comenzaron a reingresar a las instalaciones para continuar con sus actividades cotidianas.

Aunque el sismo generó momentos de incertidumbre entre quienes se encontraban en oficinas y edificios públicos, también permitió poner a prueba los mecanismos de respuesta y coordinación implementados para este tipo de emergencias.

Las actividades administrativas se normalizaron durante la tarde, sin mayores contratiempos y con saldo blanco en la capital campechana.

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JGH