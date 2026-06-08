Claman ayuda en Suc Tuc: calles y viviendas están inundadas

Los aguaceros recientes continúan ocasionando estragos en la población del Estado, principalmente en comunidades de la zona de la montaña en Hopelchén, donde reportan inundaciones graves. Lo peor es que, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, las lluvias continuarán durante los próximos días.

En la comunidad de San Francisco Suc Tuc, ubicada a 25 kilómetros de la cabecera municipal de Hopelchén, los escurrimientos de agua provenientes de los cerros inundaron calles y traspatios de al menos 10 viviendas, por lo que se habilitó un refugio temporal para recibir a las familias afectadas.

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Protección Civil Municipal, brigadistas de la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias y Desastres (Anved) y personal de la Comuna realizaron limpieza de canales de desagüe, monitoreo, desazolve de pasos de agua y habilitaron un refugio temporal en la telesecundaria, aunque los damnificados no quisieron abandonar sus viviendas.

El comisario municipal Gabriel Chí Cohuó informó que con maquinaria se realizan trabajos de limpieza y liberación del cauce natural del agua para reducir riesgos de más inundaciones.

El subdirector de Protección Civil Jorge Chávez Calderón detalló que los desagües y alcantarillas estaban tapados y que, con apoyo de maquinaria menonita, se logró hacer un vado y limpiar el camino con una retroexcavadora.

Aunque no acudieron al refugio, ya se atendió a 120 personas en el comedor del DIF, donde se les brindó alimentación.

Pronóstico

Para este inicio de semana se esperan temperaturas calurosas de hasta 38 grados, con cielo medio nublado y lluvias ligeras a moderadas dispersas, especialmente en los municipios del Sur y Suroeste del Estado.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) indicó que esto se debe al ingreso de aire húmedo del Caribe, combinado con una Onda Tropical en el Suroeste de la Península de Yucatán y un canal de baja presión desde el Sur del Golfo de México.