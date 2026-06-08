Vulnera Congreso a Infancias Trans en Campeche

A casi seis meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado reformar el Código Civil local para garantizar el derecho de las infancias y adolescencias trans y no binarias a modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida, la LXV Legislatura ha desacatado la resolución, manteniendo intacta la legislación y el ‘candado’ que limita este trámite únicamente a personas mayores de edad.

Información obtenida a través de Colectivos indica que, al menos cuatro menores de edad están interesados en cambiar de género en Campeche, sin embargo, aún no pueden hacerlo ante la negativa de los legisladores a concluir los trámites.

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De acuerdo con el colectivo Nosotrans Campeche A.C., tres menores esperan la reforma: dos residentes de Campeche y uno de Champotón; mientras que un cuarto caso en Ciudad del Carmen busca acceder a este derecho mediante un juicio de amparo.

La presidenta Samara Alejandra Tucuch Herrera recordó que el Pleno de la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Identidad de Género, aprobada el 7 de agosto de 2025 y publicada el 16 del mismo mes. Aunque la reforma permitió a personas trans y no binarias modificar su acta, estableció como requisito la credencial para votar, excluyendo a menores de 18 años.

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La Corte determinó que esta exclusión es discriminatoria, pues niega a niñas, niños y adolescentes trans y no binaries el reconocimiento legal de su identidad de género. Ordenó armonizar la legislación estatal en un plazo de 12 meses, que concluye en diciembre de 2026.

Sin embargo, Tucuch Herrera denunció que los diputados no han realizado las modificaciones y recordó que impedir el acceso a documentos oficiales acordes con la identidad constituye una forma de invisibilización.

En enero pasado se presentó una iniciativa de decreto para reformar el Código Civil Local, eliminando el requisito de la credencial para votar. La propuesta fue enviada a la Diputación Permanente, pero quedó en la “congeladora” legislativa.