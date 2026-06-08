Traslado de oncología pediátrica al Hospital de Alta Especialidad en Mérida comenzará el 15 de junio

Los pacientes de oncología pediátrica atendidos por IMSS-Bienestar comenzarán a ser trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) el 15 de junio, como parte de la reorganización de los servicios que operaban en el antiguo Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

Juan Carlos Arana, encargado del despacho de la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar, informó que se realizan adecuaciones finales en el área que recibirá a los menores con cáncer, por lo que sólo resta concluir algunos trabajos de infraestructura y equipamiento para concretar la mudanza.

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Dijo que las obras avanzan conforme a lo programado y que en las próximas semanas deberán concluir las adecuaciones estructurales y la instalación del equipo médico especializado. Una vez que la dirección del Heaepy confirme que las condiciones de operación son óptimas, se pondrá en marcha formalmente el servicio.

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Señaló que la fecha del traslado está prácticamente definida y únicamente quedan pendientes algunos detalles de coordinación con las autoridades del hospital para formalizar el inicio de actividades en las nuevas instalaciones

Precisó que actualmente el servicio dispone de espacio para entre ocho y 12 pacientes pediátricos, y con la apertura de la nueva área superará ese número.