Paramédicos atienden choque de motos en Campeche

Un accidente entre dos motocicletas movilizó a cuerpos de emergencia sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, luego de que el conductor de una motocicleta intentara dar vuelta sobre el camellón central y terminara impactado por otra unidad donde iban dos mujeres.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, entre la calle Veracruz, cuando una pareja que viajaba en motocicleta circulaba con preferencia en dirección hacia la Lázaro Cárdenas.

Al realizar la maniobra de retorno, el otro motociclista presuntamente invadió su trayectoria, provocando el fuerte choque. Debido a la fuerza del impacto, fue necesaria la intervención de paramédicos del Sector Salud, quienes brindaron atención a los involucrados en el lugar.

Mientras llegaban los servicios de emergencia, empleados de una estación de combustible cercana auxiliaron a los lesionados.