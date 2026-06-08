Murales urbanos inspiran a comunidades en Campeche

Embellecer un espacio mediante murales puede significar inspiración y cercanía de la sociedad con el arte, sobre todo en zonas de la capital donde el entorno no siempre es agradable a la vista, ya sea por falta de mantenimiento o porque permanecen en el olvido.

Osmar Fabián Dzib Tejero, conocido como “Skuar Graff”, destacó que los murales son una ventana a la inspiración, incluso para las nuevas generaciones, sacándolos de su realidad aunque sea por un momento.

Recordó que no todo es fácil para este movimiento, pues aunque en la capital existen un promedio de 15 muralistas, la mayoría radican fuera de la ciudad por la falta de apoyo o gestión para solventar su actividad.

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Ante el panorama, “Skuar Graff” no sólo se limita a los murales o grafiti, también colabora con establecimientos de la ciudad, adornándolos con trazos de brocha o aerosoles, según lo que solicite el cliente.

“Lo que hacemos es importante para dar otro aspecto a las comunidades, pero me gustaría que haya más arte, como la música o presentaciones de escena artística urbana”, explicó.

Destacó que creció en colonias como San Joaquín y Pablo García, donde la violencia y problemas familiares son comunes, y que el arte urbano puede ayudar a cambiar la imagen de las colonias populares.

“Las canchas están muy simples y sin color, pero pueden ser intervenidas por los mismos ciudadanos, dándoles un símbolo de pertenencia”, añadió.

Mundial social

También habló sobre los murales del “Mundial Social”, que aunque fue una buena iniciativa para dar vida a la ciudad, debió planearse con mayor anticipación para evitar contratiempos y conflictos.