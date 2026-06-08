Robo masivo de cables deja sin alumbrado público a vecinos de Las Brisas, en Champotón

Ante la nula vigilancia policial, el robo de cableado eléctrico del alumbrado público sigue impermeable en la colonia Las Brisas, en Champotón.

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Dicho problema se registra sobre la calle 18, entre calle 23 y la avenida Eugenio Echeverría Castellot, en la colonia antes referida.

Desde este lugar, Berta Concepción Cahuich externó su malestar y exigió mayor patrullaje por las noches y madrugadas, que es cuando los malhechores hacen sus fechorías.

Recordó que cuando Por Esto! consignó este reporte hubo acción por parte de las autoridades; sin embargo, los amantes de lo ajeno lo volvieron a hacer, dejando varios registros expuestos y sin alumbrado.

“Vienen los chavos y le sacan los cables del poste y se largan. Lo hacen en la madrugada. Un velador ya lo vio pero fue amenazado”, destacó.

Ante esta situación, la declarante solicitó la intervención de la policía para que se refuerce el patrullaje, mientras que a las autoridades la aplicación de medidas correctivas para restablecer el alumbrado público.

Tras un recorrido por este sector de la cabecera, otros vecinos consideraron que los registros expuestos representan un peligro para el peatón.

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JGH