Sin luz desde hace dos días en la colonia Colosio de Villamadero; exigen solución a la CFE

Al menos durante dos noches consecutivas, pobladores de Villamadero, en el municipio de Seybaplaya, han permanecido en penumbras, soportando el calor y la presencia de mosquitos debido a las fallas en el suministro eléctrico.

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El problema se registra en la colonia Luis Donaldo Colosio, específicamente en la calle 12 con calle 10, frente al templo Agua Viva.

Los afectados informaron que ya realizaron el reporte correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual quedó registrado bajo el folio W0403280325; sin embargo, el servicio aún no ha sido restablecido.

Ismael Estrella expresó su molestia y preocupación por esta situación, al señalar que la falta de energía eléctrica ya está generando afectaciones en los hogares.

“Señores de la Comisión Federal de Electricidad, háganos caso de nuestro llamado. Llevamos dos días sin luz eléctrica. El día de ayer tuve que tirar parte de la comida que tenía en el refrigerador”, manifestó vía telefónica.

Asimismo, indicó que son varios los vecinos afectados por esta situación y advirtió que, de continuar la falta de respuesta, podrían recurrir a medidas de protesta.

“No queremos tomar las calles, pero necesitamos que regrese la luz”, concluyó.

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JGH