Caos vial en Gobernadores de Campeche tras choque entre camión de Bimbo y automóvil

La circulación vehicular sobre la avenida Gobernadores se vio afectada luego de que un camión de carga colisionara contra un automóvil, provocando el cierre total de la arteria mientras se realizaban las maniobras correspondientes para atender el incidente.

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Los hechos ocurrieron sobre dicha avenida, a la altura del barrio de Santa Ana, donde ambas unidades quedaron obstruyendo los carriles de circulación y generando un fuerte congestionamiento vial.

Derivado del percance, la fila de vehículos alcanzó varios metros, obligando a los conductores a buscar rutas alternas para continuar su trayecto.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

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JGH