Bloquean carretera Campeche-Mérida por falta de agua potable

El pueblo se cansó el pueblo soporto esperar el suministro de agua potable por dos días consecutivos y tres noches y bloquearon las dos arterias carretera federal Campeche Mérida altura gasolinera de la ciudad de Hecelchakan a donde un centenar de pobladores ayudados por estudiantes normalistas tomaron la carretera por no haber solución a la fluidez del vital líquido y esperaron hasta las 11 de la noche y se dieron cuenta que no culmina los trabajos.

La toma de carretera se dio a las 12 de la noche cuando los pobladores hicieron presencia en la calle 23 a donde los fontaneros muy poco pueden hacer sin herramientas para colocar las tuberías y se han demorado demasiado para realizar el trabajo así mismo los pobladores pidiendo la cabeza del director de obras pública Eduardo Colli Chi junto con la directora de agua potable Lizbeth Sosaya Chan no hicieron nada por dotar de agua al pueblo y cansados decidieron tomar el control de la protesta.

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Los manifestantes quemaron llantas y esperaban una pronta solución hasta que se sumó a la protesta los estudiantes normalistas y se posesionaron en las dos arterias para solidarizarse con el pueblo que se quedaron sin agua y según las purificadoras no estuvieron vendiendo agua por el desabasto y todos pedían soluciones a los problemas generados en la ciudad por la falta de una buena planeación y la falta de voluntad y los gritos es contra el presidente Fuera Cevas Yam y fuera su director de obras publica y todo por la falta del vital liquido

Todos los barrios se sumaron a la protesta, hombres y mujeres, maestros, estudiantes, amas de casas de varios partidos estuvieron gritando por la falta de agua en su hogar y según no hubo clases este lunes en la escuela primaria Estado de Yucatán por lo mismo no hay agua para los sanitarios y mejor se quedaron en casa los menores, varias madres expusieron que buscaron donde hay pozos para obtener un poco de agua ya que la apatía de protección civil de llevar agua en las colonias y según que no hay orden de la directora de sistema de agua potable.

En la protesta en la calle 2º entre la 23 taparon el camino para que no haya paso para ningún vehiculo y se quedaron observando el trabajo y para cepillar las tuberías lo hacían con limas o lijas, no tienen herramientas para el avance de los trabajos expusieron ante este medio y hasta antes del amanecer los vehículos ya tenían largas filas de puente a puente y nadie ha llegado para darle una soluccion.