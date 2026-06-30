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Buscan en Campeche a Ana Leticia, menor de 16 años desaparecida en Candelaria

La Fiscalía de Campeche activó una alerta para localizar a Ana Leticia Cucul Pan, de 16 años, desaparecida desde el 29 de junio en El Naranjo, Candelaria.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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Desaparece joven de 16 años en Candelaria; Fiscalía pide apoyo ciudadano
Desaparece joven de 16 años en Candelaria; Fiscalía pide apoyo ciudadano / Especial

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó una alerta de búsqueda para localizar a Ana Leticia Cucul Pan, una joven de 16 años vista por última vez el pasado 29 de junio de 2026, alrededor de las 06:00 horas, cuando salió de su domicilio en la localidad El Naranjo, municipio de Candelaria.

El estado de Campeche mantendrá condiciones de tiempo inestable durante este miércoles 1 de julio debido a fenómenos atmosféricos locales.

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De acuerdo con los datos proporcionados, la menor vestía blusa verde, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros al momento de su desaparición. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

Características físicas

Ana Leticia es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.50 metros de estatura, tez morena clara, cara ovalada, frente ancha, ojos cafés oscuros, nariz recta, boca y labios medianos, cabello lacio negro y largo, y cejas depiladas.

FGECAM activa ficha de búsqueda para localizar a adolescente de El Naranjo
FGECAM activa ficha de búsqueda para localizar a adolescente de El Naranjo

La FGECAM mantiene abierta la investigación y pide a quien tenga información comunicarse de inmediato al teléfono (981) 81-1-94-00.

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