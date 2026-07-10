Piscinas del Parque Ecológico del Poniente en Mérida: fechas, horarios y requisitos para visitarlas

Las piscinas del Parque Ecológico del Poniente reabrirán al público a partir de este jueves 10 de julio, luego de concluir los trabajos de mantenimiento integral realizados por el Ayuntamiento de Mérida para recibir a las familias durante las vacaciones de verano.

De acuerdo con la autoridad municipal, las instalaciones cuentan con un sistema de filtrado en funcionamiento y una supervisión diaria de los niveles de cloro, con el objetivo de ofrecer espacios seguros para las y los visitantes durante la temporada vacacional.

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¿Cuándo estarán abiertas las piscinas del Parque Ecológico del Poniente?

Las piscinas estarán disponibles del 10 de julio al 30 de agosto, únicamente los siguientes días:

Viernes, sábados y domingos.

Horario: de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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El acceso permitirá que las familias disfruten de este espacio recreativo durante el periodo vacacional de verano.

Recomendaciones para ingresar a las piscinas

El Ayuntamiento de Mérida exhortó a los visitantes a seguir las medidas de seguridad establecidas para garantizar una estancia segura y agradable. Entre las principales recomendaciones se encuentran: