Ejidatarios de Bacabchén acusan a CFE por falta de pago en tierras de Dzitbalché

Ejidatarios de la localidad de Bacabchén, en el municipio de Dzitbalché, acusaron que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, se niega a pagar la ocupación de aproximadamente siete kilómetros de tierras ejidales, donde desde hace más de un año instaló dos líneas de transmisión eléctrica, situación que mantiene afectadas a 411 familias de la localidad.

Ante la negativa y cerrazón de la paraestatal, los campesinos acudieron este lunes al Palacio de Gobierno para solicitar la intervención de la administración estatal. Ahí fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno de la Zona Norte, Héctor Mena Carrillo, quien se comprometió a buscar una reunión con directivos de la CFE para buscar una solución al conflicto y evitar que continúe prolongándose el diferendo.

El ejidatario Ignacio Chan Puc explicó que, desde que iniciaron los trabajos de instalación de las líneas eléctricas, la Comisión no ha cubierto la indemnización correspondiente por el uso de las tierras del núcleo agrario, pese a que ya se realizaron las verificaciones técnicas solicitadas por la propia empresa.

Recordó que inicialmente personal de la CFE aseguró que el derecho de vía ya había sido liquidado. Sin embargo, al solicitar la documentación que acreditara dicho pago, la empresa no pudo presentarla. Posteriormente ordenó una nueva verificación del tramo afectado, cuyos resultados ya fueron entregados, pero nuevamente los ejidatarios fueron canalizados a oficinas de Mérida, Yucatán, sin recibir una respuesta definitiva.

De acuerdo con Chan Puc, las dos líneas eléctricas atraviesan cerca de siete kilómetros del ejido, con un derecho de vía aproximado de 26 metros de ancho. Aunque todavía no cuentan con un avalúo que determine el monto de la indemnización, insistió en que la ocupación del terreno debe ser compensada conforme a la ley.

Nos traen de un lado a otro. Primero nos dijeron que ya estaba pagado, luego hicieron otra verificación y ahora nos vuelven a mandar a Mérida. Nosotros somos gente humilde y ya no podemos seguir dando vueltas sin que nos resuelvan, expresó.

Los inconformes consideraron que la intervención del subsecretario Héctor Mena Carrillo representa una oportunidad para establecer un canal de diálogo con la paraestatal y encontrar una salida al conflicto, luego de más de un año de gestiones sin resultados.

Finalmente, advirtieron que esperan que la reunión con los directivos de la CFE permita destrabar el caso y garantizar el pago por la ocupación de las tierras ejidales, en beneficio de las 411 familias de Bacabchén que aseguran haber sido afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica.

JGH