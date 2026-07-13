Alcaldía de Campeche frena la construcción de tres mil Viviendas del Bienestar, acusa Codesvi

El programa Viviendas para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene avances importantes en distintos municipios de Campeche. No obstante, en la capital del Estado la construcción de más de tres mil viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, permanece detenida debido a que la Alcaldía que encabeza Biby Rabelo de la Torre no libera los permisos correspondientes. A ello se suma que tampoco ha autorizado el deslinde de un predio de 14 hectáreas donado por un particular para un nuevo desarrollo de la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, lo que impide otorgarle certeza jurídica e iniciar el proyecto.

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La directora general de la Comisión Estatal para el Desarrollo del Suelo y Vivienda, Codesvi, Elvira de la Peña Abreu, confirmó que el organismo obtuvo una resolución favorable en el procedimiento contencioso administrativo promovido contra el Ayuntamiento, por lo que ya fueron retirados los sellos de clausura y se reanudaron los trabajos en el desarrollo habitacional Los Tamarindos. Reconoció que las obras ocasionan afectaciones en 12 viviendas, aunque aseguró que ya se alcanzaron acuerdos con los propietarios y se construirá un sistema de desagüe, además de un muro de contención, para evitar inundaciones futuras.

El programa federal registra avances significativos en diversos municipios. En Escárcega, la Conavi construye 404 viviendas en un predio de 2.5 hectáreas, donde los edificios ya alcanzan el tercer nivel y se prevé concluirlos en diciembre. En Candelaria avanzan 360 viviendas distribuidas en cinco hectáreas, con los primeros niveles prácticamente terminados y próximos a colocar techumbres. En Villa Las Flores, Calkiní, el Infonavit desarrolla 400 viviendas sobre un terreno donado por el Gobierno del Estado, obra que también presenta un avance considerable.

La cartera de proyectos contempla además 303 viviendas en Los Tamarindos y 200 en La Soledad, ambos en el municipio de Campeche y a cargo de la Conavi, 150 viviendas en Hopelchén, 320 en Bacabes, Utopía, Campeche, mediante el Infonavit, 2 mil 284 viviendas en San José Escalera 1 y 980 en San José Escalera 2, también por el Infonavit, así como 800 viviendas proyectadas para Champotón, donde un particular donó siete hectáreas para el desarrollo habitacional.

De la Peña Abreu admitió que el principal reto para ampliar el programa es encontrar terrenos con certeza jurídica, condición indispensable para escriturar las viviendas. Sin embargo, afirmó que en el municipio de Campeche el obstáculo principal sigue siendo la falta de colaboración del Ayuntamiento, que mantiene pendiente la firma del deslinde del predio de La Soledad y la expedición de permisos para más de tres mil viviendas del Infonavit, las cuales no pueden iniciar debido a que ese organismo exige contar con todas las autorizaciones municipales antes de comenzar la construcción.

La titular de la Codesvi destacó que las nuevas reglas del Infonavit, impulsadas durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, facilitarán el acceso a créditos para trabajadores de menores ingresos y contribuirán a reducir el rezago habitacional que enfrenta Campeche, considerado entre las Entidades con mayor déficit de vivienda en el país, aunque, advirtió que el cumplimiento de esa meta dependerá de que las autoridades municipales destraben los permisos que hoy mantienen frenados los proyectos.

JGH