Fuerzas Armadas y Policía Estatal realizan operativo preventivo en el Centro de Campeche

Elementos de las Fuerzas Armadas, Policía Estatal y personal del Ministerio Público realizaron un operativo interinstitucional en el parque principal en la zona centro, donde efectuaron recorridos y emitieron recomendaciones dirigidas a ciudadanos y vacacionistas.

Durante la actividad, el personal entregó trípticos con información sobre los números de emergencia, aplicaciones de apoyo y recomendaciones sobre cómo actuar en caso de encontrarse en una situación de riesgo.

La actividad tiene como finalidad reforzar la prevención de los delitos, promover la cultura de la denuncia y fomentar el uso de las herramientas de atención ciudadana.

JGH