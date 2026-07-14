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Hasta 40°C en Campeche: este será el pronóstico del clima para este martes

Temperaturas de hasta 40 grados y tormentas eléctricas se esperan en Campeche por la influencia de la Onda Tropical 18 y una vaguada.

Por Alex Pech

14 de jul de 2026

1 min

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Temperaturas de hasta 40 grados por Onda Tropical 18
Temperaturas de hasta 40 grados por Onda Tropical 18 / Temperaturas de hasta 40 grados por Onda Tropical 18

Temperaturas de hasta 40 grados y lluvias con probabilidad de tormentas eléctricas prevalecerán en el Estado de Campeche debido a la influencia de una vaguada y al avance de la Onda Tropical número 18, combinados con una circulación de alta presión en el Golfo de México y el ingreso de aire desde el mar Caribe.

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Para este martes, la Secretaría de Protección Civil informó que se prevé un incremento en la intensidad del calor en varios municipios, con rachas de viento entre 10 y 30 km/h. Durante el día se mantendrán condiciones estables con cielo despejado a medio nublado, y un ambiente cálido en la noche y madrugada.

Ayer, la temperatura máxima fue de 38 grados centígrados y la mínima de entre 22 y 23 grados en Campeche, Seybaplaya, Champotón, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché, Escárcega y Candelaria.

En Carmen, Calakmul y Hopelchén, la máxima alcanzó los 36 grados y la mínima los 26. Ante el constante cambio meteorológico, se exhorta a la población a no exponerse al sol y mantener una hidratación constante con el consumo de agua.

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