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Campeche / Sucesos

Patrulla estatal choca en avenida Concordia mientras atendía reporte

Una patrulla estatal chocó contra un vehículo particular en la avenida Concordia mientras acudía a un reporte; el percance dejó solo daños materiales.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

14 de jul de 2026

1 min

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Accidente de tránsito involucra a unidad policial en Campeche
Accidente de tránsito involucra a unidad policial en Campeche

Una unidad de la Policía Estatal se vio involucrada en un hecho de tránsito luego de impactar por alcance a un vehículo particular cuando se dirigía a atender el reporte sobre la detención de un hombre que cruzaba la avenida Concordia sin tomar las debidas precauciones.

La Fiscalía General del Estado de Campeche emitió de forma oficial una alerta y ficha de búsqueda.

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Los hechos ocurrieron sobre la mencionada arteria, donde la patrulla marcada con el número económico 0800 circulaba a exceso de velocidad y sin guardar la distancia de seguridad, lo que ocasionó que chocara contra la parte trasera de un automóvil. El conductor del vehículo afectado detuvo su marcha y solicitó la intervención de su aseguradora para realizar los trámites correspondientes, donde el percance dejó únicamente daños materiales.

Pese al accidente, los oficiales continuaron con la atención del reporte y cumplieron con el arresto del hombre que había sido reportado por cruzar la vialidad de forma imprudente, mientras que el hecho de tránsito quedó a cargo de las instancias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

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