Patrulla estatal choca en avenida Concordia mientras atendía reporte

Una unidad de la Policía Estatal se vio involucrada en un hecho de tránsito luego de impactar por alcance a un vehículo particular cuando se dirigía a atender el reporte sobre la detención de un hombre que cruzaba la avenida Concordia sin tomar las debidas precauciones.

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Los hechos ocurrieron sobre la mencionada arteria, donde la patrulla marcada con el número económico 0800 circulaba a exceso de velocidad y sin guardar la distancia de seguridad, lo que ocasionó que chocara contra la parte trasera de un automóvil. El conductor del vehículo afectado detuvo su marcha y solicitó la intervención de su aseguradora para realizar los trámites correspondientes, donde el percance dejó únicamente daños materiales.

Pese al accidente, los oficiales continuaron con la atención del reporte y cumplieron con el arresto del hombre que había sido reportado por cruzar la vialidad de forma imprudente, mientras que el hecho de tránsito quedó a cargo de las instancias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.