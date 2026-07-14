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Colonias de Campeche denuncian desabasto de agua potable

Familias de Campeche reportan varios días sin agua potable, atribuyendo el problema a la instalación de nueva tubería y al abandono de infraestructura como el tanque elevado.

Por Alex Pech

14 de jul de 2026

1 min

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Vecinos de Cerro de la Eminencia y Vicente Guerrero sin servicio de agua
Vecinos de Cerro de la Eminencia y Vicente Guerrero sin servicio de agua

Familias de las colonias Cerro de la Eminencia y Vicente Guerrero reportaron que llevan varios días sin agua potable, y sin información oficial por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

Según los afectados, desde hace varios meses escasea el suministro del vital líquido con el incremento de cortes, los cuales —sospechan— se deben a la instalación de la nueva tubería del acueducto que se supone deberá resolver la problemática.

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Vecinos como Rubí Yerbes Chan señalaron que el desabasto obliga a llenar cubetas y recipientes para cubrir necesidades básicas como el lavado de ropa, trastes y aseo personal.

Otros habitantes indicaron que la falta de agua empeoró desde que dejó de funcionar el tanque elevado que abastecía a decenas de hogares, especialmente en sectores donde se han construido nuevos fraccionamientos.

En calles como Revolución, Progreso, Prolongación Montecristo, la Uno y privadas de la 18, el problema se agrava por tuberías rotas y reparaciones deficientes realizadas por empleados del SMAPAC, lo que ha generado socavones y riesgos para peatones y automovilistas.

Vecinos como Fernando Estrella y Fermín Acosta denunciaron el abandono municipal, el uso de materiales de mala calidad y pidieron la rehabilitación de registros con tapas rotas que permanecen expuestos desde hace un año.

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