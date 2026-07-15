Motociclista termina lesionada tras choque en colonias Mirador y Morelos II

Una motociclista resultó con una lesión en la pierna derecha luego de verse involucrada en un hecho de tránsito en las inmediaciones de las colonias Mirador y Morelos II, donde fue necesaria la asistencia de elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud.

Noticia Destacada ¡Por segunda vez! Balean vivienda en Ciudad del Carmen y desatan pánico durante la madrugada

Los hechos ocurrieron cuando la conductora de una motoneta circulaba sobre la calle Nance, pero antes de llegar al cruce con la avenida Sendero Seguro, perdió el control de la unidad debido a las rachas de viento mientras conducía bajo la llovizna, lo que provocó que se impactara contra un vehículo.

Derivado del choque, la mujer sufrió una lesión en la pierna derecha, por lo que fue atendida en el sitio por paramédicos del sector salud, quienes le colocaron un vendaje, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.