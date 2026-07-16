Conductora soporta que una cucaracha camine sobre ella en plena transmisión en vivo y se hace viral: VIDEO

Existen muchas personas que hacen todo por su profesión y por sacar su trabajo de la mejor manera, tal es el caso de una reportera de televisión que se hizo viral durante una transmisión en vivo.

De acuerdo con el video que ya está circulando en redes sociales, se puede observar la forma que la reportera se mantuvo tranquila, mientras una cucaracha le caminaba por todo su cuerpo cuando estaba haciendo un enlace con su televisora.

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El momento se hizo viral en las redes sociales

El complejo momento que vivió la reportera, generó muchos comentarios en las redes sociales, entre ello: "Qué profesionalismo", "Alguien dele un premio", "Yo habría gritado como loca"

En las imágenes, la reportera está sosteniendo el micrófono, cuando de pronto una cucaracha voladora se queda pegada sobre ella, momentos después, el insecto se pega en su pecho y camina hasta su cuello.

SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 — KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026

Mostrándose muy profesional, la mujer no emite ningún tipo de expresión, un hecho que sorprendió a los usuarios. Al poco tiempo, la cucaracha se va volando y la transmisión de la reportera puede terminar de forma normal.

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