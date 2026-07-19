Postes podridos y luminarias desprendidas generan temor en Campeche

Vecinos demandan al Ayuntamiento la urgente sustitución de 26 postes del alumbrado público debido al mal estado en que se encuentran, pues incluso hay varios a punto de caer ya que las bases están podridas, lo anterior en la avenida Jaina, entre las unidades habitacionales de Plan Chac y Valle Dorado.

Señalaron que, a más de 12 años de la repavimentación de la vialidad, y ante la falta de mantenimiento por el Gobierno Municipal, se han deteriorado desde los registros hasta las luminarias, y también se han desprendido de sus bases.

“Da miedo salir de nuestras casas a la avenida Jaina, vemos luminarias desprendidas, postes con bases podridas desde hace años, y hasta la fecha el Ayuntamiento de Campeche hace caso omiso, por lo que pedimos que rehabiliten el alumbrado”, dijo Marilyn Osorio.

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La mayoría de las estructuras se “mecen” por los grandes huecos que se abren entre sus láminas oxidadas, mientras solo se sostienen por las líneas del cableado.

“Da miedo que se vayan a caer estos postes sobre los vehículos o personas, como niños y amas de casa, ya que es una de las avenidas más transitadas de la ciudad, pues comunica a los habitantes de Presidentes de México, Fidel Velázquez, entre otras colonias, con la avenida Obregón”, señaló Eduardo Poot, vecino del lugar.

Pese a los reportes, autoridades municipales no atienden ni casos como el del cruce de la calle Xtampac con avenida Jaina, donde cuelga una luminaria desprendida cerca de registros desfondados en las banquetas y un poste quebrado de Teléfonos de México (Telmex).

“Hay alcantarillas en mal estado, tapas de registros rotas y luminarias desprendidas de sus bases rotas a punto de caer”, señaló Manuel Dávila, ciudadano de ese sector.

Por otra parte, algunos vecinos también demandaron la rehabilitación de las banquetas, varias de las cuales están muy rotas y angostas.

“Yo ando con bastón y en andadera, pero el mal estado de las banquetas dificulta mi andar, al igual que para otras personas con discapacidad que aquí vivimos”, añadió Karla Hernández.