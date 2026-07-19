En seis años aseguran más de mil vehículos con reporte de robo en Campeche

La secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, confirmó que en los últimos seis años se han recuperado mil 534 vehículos con reporte de robo en Campeche, y expuso que las estafas están relacionadas con la compra y venta de unidades de procedencia ilícita.

“De estos casos, 11 fueron automóviles robados en Campeche, los cuales logramos recuperar y devolver a sus propietarios o, en su caso, a las aseguradoras. Los más de mil 500 restantes fueron vehículos robados en otras entidades como Puebla, Morelos y Ciudad de México, entre otras, y también fueron recuperados para ser entregados a sus legítimos dueños”, explicó la titular de la SPSC.

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Cada año, ciudadanos pierden su patrimonio al comprar automóviles sin verificar su situación legal, por lo que, en coordinación con el Registro Público Vehicular (Repuve), la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE) y la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación (Safin), se busca brindar certeza a quienes desean adquirir o vender una unidad.

Aclaración

Muñoz Martínez señaló que el objetivo del Tianguis Vehicular “Maan Tu Beelil” es evitar fraudes durante la compra de automóviles, al contar con módulos de atención del Repuve y Safin para verificar la legalidad de los trámites, además de realizar procesos como cambio de propietario y emplacamiento.

Explicó que una parte importante de los vehículos recuperados entre 2021 y 2026 corresponde a unidades robadas con violencia en otras entidades y posteriormente ubicadas en Campeche.

Detalló que, de acuerdo con los registros de seguridad, estados vecinos como Quintana Roo y Tabasco concentran una mayor incidencia de robo de vehículos en comparación con Campeche, donde las unidades han sido detectadas mediante los arcos del Repuve o filtros de inspección policiaca, al presentar irregularidades en documentación o contar con reporte de robo.

“Es lamentable que campechanos pierdan su dinero con la compra no verificada de automóviles. Por esa razón iniciamos por primera vez este Tianguis Vehicular, donde las personas que quieran comprar o vender un vehículo tendrán acceso a servicios de verificación para garantizar que sus trámites sean legales”, comentó.

La titular de la SPSC informó que, por el momento, este espacio funcionará de manera indefinida en el área conocida como ex balneario Ximbal, específicamente en la zona de estacionamientos, todos los sábados de 08:00 a 14:00 horas.

Marcela Muñoz hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la situación legal de cualquier vehículo antes de concretar una compra, además de realizar una revisión mecánica, con el propósito de evitar fraudes y pérdidas económicas.