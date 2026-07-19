Pronostican bochorno de más de 45 grados en Campeche

Para el Estado pronostican más días de cielo despejado a medio nublado, temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas durante la noche y la madrugada, además de potencial de lluvias, las cuales podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Derivado de una alta presión que domina el Golfo de México y la Península de Yucatán, se favorece el ingreso del aire marítimo tropical húmedo proveniente del Mar Caribe hacia el interior de la región.

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El flujo interactuará con un canal de presión sobre la Sonda de Campeche, de tal manera que las temperaturas más calurosas se registraron en los municipios de Carmen, Escárcega y Candelaria, con 37 grados centígrados la máxima y 26 la mínima, seguidos de los municipios de Campeche, Seybaplaya y Champotón, donde el termómetro alcanzó los 36 grados en la máxima y 25 en la mínima.

En las cabeceras municipales de Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, el calor alcanzó los 35 grados en la máxima y 24 en la mínima, mientras que en los municipios de Hopelchén y Calakmul la temperatura máxima fue de 34 grados y 23 en la mínima.

Debido a lo anterior, en Campeche se espera cielo despejado a medio nublado, ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido durante la noche y madrugada, con potencial para lluvias ligeras a moderadas, sin descartar algunas fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Efecto de vaguada

Se espera que el efecto de vaguada provoque más lluvias dispersas este sábado, pero el bochorno superará los 45 grados.

El pronóstico para Campeche indica que habrá lluvias moderadas dispersas de cinco a 25 milímetros que se extenderán por la mayor parte del territorio estatal.

Por ello, autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tomar sus previsiones en caso de intensas lluvias por tormentas.