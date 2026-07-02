Aguaceros, trombas y tormentas eléctricas azotan a los 13 municipios de Campeche

Se cumplió el pronóstico, las tormentas provocadas por la Onda Tropical número 14 llegaron puntuales acompañadas de relámpagos y fuertes aguaceros en la capital campechana, lo que ocasionó inundaciones en diversas avenidas principales. La misma situación se registró en Carmen y otros municipios del Estado.

En San Francisco de Campeche se reportaron encharcamientos de más de 30 centímetros en los cruces de las avenidas Gobernadores y Aviación, en el barrio de Santa Lucía, así como en el tramo de Santa Ana al Centro Histórico y el barrio de Guadalupe.

También hubo afectaciones en la avenida Miguel Alemán, en el barrio de Guadalupe; en la Adolfo López Mateos, en San Román; y en vialidades de la unidad habitacional Ciudad Concordia, en la Jaina, en Plan Chac y la Benito Juárez del fraccionamiento Presidentes de México.

Noticia Destacada Candelaria, Escárcega y Hopelchén, focos rojos de miasis en Campeche

En la mayoría de los sectores afectados el transporte público del sistema Ko’ox suspendió operaciones por varias horas debido al agua acumulada en las vialidades, que disminuyó de forma gradual conforme avanzaron las lluvias.

Se reportaron también rejillas obstruidas con basura, principalmente en Plan Chac, situación atribuida a la acumulación de desechos sólidos y a la recolección tardía del servicio de limpia.

El paso de la Onda Tropical número 14, en combinación con un canal de baja presión sobre la costa de Campeche, incrementó la inestabilidad atmosférica, favoreciendo lluvias fuertes a intensas en gran parte del Estado.

A pesar de ello, la temperatura calurosa continúa registrándose. Ayer, los valores más altos se presentaron en Campeche, Seybaplaya y Champotón con máximos de 38 grados y mínimos de 22. En Hecelchakán, Tenabo, Calkiní y Dzitbalché la máxima fue de 37 grados y la mínima de 22. En Escárcega y Candelaria la máxima alcanzó 37 grados y la mínima 23, mientras que en Carmen, Hopelchén y Calakmul se registraron 36 grados de máxima y 22 de mínima.

La Secretaría de Protección Civil del Estado (Seproci) exhortó a la población a extremar precauciones por el potencial de lluvias fuertes, tormentas eléctricas e inundaciones.

Desde la tarde del lunes comenzaron a formarse celdas de tormenta desde el Norte hasta el Sur y Centro de la Entidad, condición que favoreció la continuidad de las precipitaciones.

Las autoridades prevén que las lluvias y tormentas eléctricas continúen hasta el fin de semana, aunque por las mañanas podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas, sin descartar episodios de calor intenso entre los periodos de precipitación.