Apagón masivo de luz en Campeche hoy 2 de julio de 2026: estas son las colonias y comunidades afectadas

La Comisión Federal de Electricidad anunció un corte programado en el suministro de energía eléctrica para este jueves 2 de julio de 2026 en el municipio de Carmen, Campeche, como parte de trabajos programados para dar mantenimiento y fortalecer la red de distribución eléctrica.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, la suspensión del servicio se realizará de 08:30 a 16:00 horas, periodo durante el cual diversas comunidades permanecerán sin electricidad mientras se llevan a cabo las maniobras técnicas. La CFE señaló que estas acciones buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico, por lo que pidió comprensión a los usuarios por las molestias temporales que pudieran ocasionarse.

Noticia Destacada CFE anuncia cortes de luz en Yucatán hoy jueves 2 de julio: horarios y zonas afectadas

Comunidades de Carmen que tendrán corte de luz este 2 de julio

Las localidades donde se tiene previsto el apagón programado son:

Poblado de Puerto Rico

Antorcha Campesina

Atasta

San Antonio Cárdenas

Nuevo Progreso

Colonia Emiliano Zapata

Los habitantes de estas comunidades deberán tomar las previsiones necesarias, especialmente quienes dependen de equipos eléctricos para actividades comerciales, médicas o de conservación de alimentos.

Recomendaciones durante un apagón

Ante la suspensión temporal del servicio, la CFE recomienda desconectar aparatos electrónicos y electrodomésticos para evitar daños cuando se restablezca la energía. Asimismo, es aconsejable mantener cerrados los refrigeradores y congeladores el mayor tiempo posible para conservar los alimentos y cargar previamente teléfonos celulares, baterías externas y otros dispositivos esenciales.

En caso de utilizar equipos médicos que requieran energía eléctrica, se recomienda contar con un plan alterno o comunicarse con las autoridades correspondientes para evitar riesgos.

¿Qué hacer si el corte de luz no estaba programado?

Si el suministro eléctrico se interrumpe fuera del horario establecido o en una zona donde no estaba previsto el apagón, los usuarios pueden reportar la falla llamando al 071 o mediante la aplicación móvil CFE Contigo, donde también es posible dar seguimiento al reporte.

La empresa informó que, cuando se trata de fallas no programadas, el restablecimiento del servicio en zonas urbanas generalmente se realiza durante el mismo día. En comunidades rurales, el tiempo de atención puede extenderse, aunque no deberá superar los tres días hábiles, salvo situaciones extraordinarias derivadas de fenómenos naturales o daños mayores en la infraestructura.

La CFE exhortó a la población de las comunidades afectadas a mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre los trabajos y el restablecimiento del suministro eléctrico.