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Campeche / Sucesos

Motociclista ebrio destruye válvula de agua en choque en Campeche

Motociclista ebrio perdió el control y destruyó una válvula de agua de SMAPAC.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de jul de 2026

1 min

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Choque en cruce Colosio-Nacozari moviliza a policía y paramédicos
Choque en cruce Colosio-Nacozari moviliza a policía y paramédicos

Daños de regular cuantía fue el saldo de un choque ocurrido en la avenida Colosio donde un motociclista en estado de ebriedad perdió el control y se proyectó contra la zanja, cuyo vehículo destruyó la válvula de agua.

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El hecho ocurrió cuando el jinete transitaba a exceso de velocidad sobre la Colosio, pero al llegar al cruce de la Nacozari perdió el control, chocando contra la válvula de agua propiedad de SMAPAC para posteriormente terminar en el fondo de la zanja.

Ante esto, los vecinos dieron aviso al número de emergencias, llegando la policía y paramédicos del sector salud, quienes asistieron al motociclista que, pese a los daños, logró ser estabilizado sin traslado a hospital. En tanto, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado.

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