Motociclista ebrio destruye válvula de agua en choque en Campeche

Daños de regular cuantía fue el saldo de un choque ocurrido en la avenida Colosio donde un motociclista en estado de ebriedad perdió el control y se proyectó contra la zanja, cuyo vehículo destruyó la válvula de agua.

Noticia Destacada Anuncia corte de agua por accidente vehicular en Campeche

El hecho ocurrió cuando el jinete transitaba a exceso de velocidad sobre la Colosio, pero al llegar al cruce de la Nacozari perdió el control, chocando contra la válvula de agua propiedad de SMAPAC para posteriormente terminar en el fondo de la zanja.

Ante esto, los vecinos dieron aviso al número de emergencias, llegando la policía y paramédicos del sector salud, quienes asistieron al motociclista que, pese a los daños, logró ser estabilizado sin traslado a hospital. En tanto, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado.