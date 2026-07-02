Pescadores de Isla Arena exigen las estrategias de Yucatán contra la depredación de fauna marina

Los buzos señalaron que se están quedando sin producto en su propia casa, advirtieron pescadores de Isla Arena, quienes alertaron que para la próxima temporada tendrán que alejarse entre 15 y 20 kilómetros de la costa para capturar el molusco, debido a la presión de la pesca furtiva y la presencia de depredadores, a pesar de que actualmente se encuentra en veda.

Los hombres de mar explicaron que esta situación ha generado preocupación, ya que el pulpo y otras especies marinas representan el principal sustento económico de decenas de familias en la zona.

Aseguraron que la disminución del producto en los litorales es cada vez más evidente, lo que los obliga a recorrer mayores distancias y asumir más riesgos en altamar.

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Los isleños hicieron un llamado a las autoridades de Yucatán, donde —afirmaron— se han logrado resultados más visibles en el combate a la depredación del pulpo y pepino de mar mediante operativos de vigilancia y aseguramientos.

Consideraron que en Campeche las acciones de inspección han sido insuficientes, lo que ha permitido que la pesca ilegal continúe y dañe los recursos marinos. “Se están durmiendo en sus laureles”, acusaron los pescadores al referirse a la falta de presencia constante de autoridades en zonas de alto riesgo, y añadieron que, pese a los llamados previos, no se ha logrado establecer un control efectivo sobre la extracción ilegal durante la veda.

Durante el pago de apoyos complementarios por la veda, los pescadores recibieron asistencia del gobierno municipal, pero aprovecharon para solicitar la intervención urgente del Gobierno del Estado y de las instancias de inspección y vigilancia, con el objetivo de reforzar los operativos en la región.

Detallaron que gran parte del producto sobreviviente cerca de los litorales es depredado por personas foráneas, aunque reconocieron que algunos habitantes de la comunidad participan en estas prácticas ilícitas, lo que complica la problemática y genera divisiones entre los pescadores de Isla Arena.

Advirtieron que, de no atenderse esta situación, al inicio de la temporada de captura los pescadores se verán obligados a desplazarse a zonas más alejadas, lo que incrementará los costos de operación, consumo de combustible y desgaste de embarcaciones, reduciendo la rentabilidad de la actividad.

Tras exponer la problemática, hicieron un llamado al Gobierno del Estado y dependencias de inspección y vigilancia para que actúen de forma coordinada y permanente, con el objetivo de combatir la pesca furtiva, proteger los recursos marinos y garantizar la sustentabilidad de las especies.

Agregaron que de ello depende no solo la economía local, sino también la continuidad de una actividad que ha sostenido por generaciones a las familias de la región.