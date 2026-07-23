Clima en Quintana Roo: Advierten por temperaturas de hasta 42 grados en la zona Sur

Especialistas en cuestiones climáticas advirtieron que en los próximos días, al acentuarse la canícula, las temperaturas en esta ciudad y en todo el Sur de Quintana Roo alcanzarán e, incluso, rebasarán, los 42 grados centígrados, por lo que se hace imperante que la población tome las medidas necesarias para evitar los llamados "golpes de calor".

Aunque no existe un registro específico para la capital del Estado, de acuerdo con cifras de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), en lo que va del presente año se tienen contabilizados 25 casos de males producidos por las altas temperaturas y dos defunciones por "golpes de calor".

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Ante este panorama, integrantes del Colegio de Médicos de Quintana Roo resaltaron la imperiosa necesidad de que la ciudadanía no caiga en excesos de confianza y, ante la menor afectación por el calor, acuda de inmediato a un hospital o al Centro de Salud más cercano para recibir atención especializada y así evitar complicaciones en su salud.

Esteban Torres, quien labora en el Hospital General, indicó que los ciudadanos no sólo tienen que estar atentos a hidratarse constantemente y a evitar exponerse al Sol por largos periodos, sino también a identificar los síntomas de un "golpe de calor" como son sudoración excesiva que luego cesa por completo, piel muy caliente, roja y sec, dolor de cabeza intenso y palpitante, así como una marcada sensación de fatiga, debilidad extrema o mareos, siendo que las advertencias más graves van de náuseas o vómitos hasta la confusión mental, desorientación o lenguaje incoherente, la aceleración del ritmo cardíaco, la respiración rápida y superficial, ademas del desmayo, pérdida del conocimiento y convulsiones.

De igual forma, Federico Arreola, de conocida clínica privada de esta ciudad, expuso que la población no debe subestimar que la prevención puede salvarle la vida, y es así como recomendó evitar asolearse de entre las 11:00 y las 16:00 horas, vestir ropa ligera color grado y manga larga, aumentar el consumo de líquidos y, si se va a salir a la calle, utilizar gorra, sombrilla y bloqueador solar.

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Por separado, Juliana Sánchez, quien labora en un consultorio privado, afirmó que en esta época del año, resulta preponderante proteger a los adultos mayores y a los niños menores de cinco años, destacando que estos últimos, si bien están de vacaciones, bajo ninguna circunstancia pueden exponerse al Sol o al bochorno en las horas críticas que han dado a conocer los especialistas, toda vez que las consecuencias pudieran ser muy graves, de ahí la recomendación a los padres de familia para que estén pendientes de que no ocurra tal situación.

Cabe destacar que la canícula es el período del año en el que se registran las temperaturas más altas del Verano y se caracteriza por un calor extremo y una disminución notable de las lluvias, ya que diversos fenómenos hidrometeorológicos se conjugan para evitar la formación de nubes y aumentar la radiación solar, lo que eleva el termómetro a 40 grados o más en diversas regiones del país, a lo largo de por lo menos 40 días que tiene de duración.