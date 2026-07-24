Pesca furtiva arrasa especies protegidas en Campeche; detectan focos rojos en Carmen y Champotón

Las dos principales Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Campeche, Laguna de Términos y Los Petenes, enfrentan una constante depredación por parte de pescadores furtivos que, pese a las vedas vigentes para la conservación de especies, continúan explotando los recursos marinos ante la falta de vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y de la Secretaría de Marina (Semar), denunció la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en la entidad.

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El presidente del organismo en el estado, Francisco Romellón Herrera, advirtió que la pesca ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la actividad pesquera, debido a que, además de incumplir la normatividad, pone en riesgo la recuperación de especies durante los periodos de veda.

El dirigente reveló que también han identificado focos rojos en los municipios Carmen y Champotón, particularmente en la comunidad La Joya, donde diariamente se realiza captura de camarón sin respetar las restricciones ni las tallas mínimas establecidas por la legislación pesquera.

Explicó que recientemente sostuvo un encuentro con el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, a quien solicitó una reunión para abordar dos temas prioritarios para el sector: reforzar las labores de inspección y vigilancia en las costas campechanas, así como atender el impacto del alto costo del combustible, factor que afecta la competitividad de los productores nacionales frente a las importaciones.

Se detectaron “focos rojos” en Carmen y Champotón.

“Los organismos están en veda, pero si no se respetan y hay pesca todo el año, no va a servir de nada”, advirtió.

Romellón Herrera lamentó que las ANP de Laguna de Términos y Los Petenes carezcan de una vigilancia efectiva, situación que, afirmó, ha permitido que pescadores furtivos operen prácticamente todos los días sin enfrentar consecuencias.

Señaló que el sector ha solicitado en reiteradas ocasiones la intervención de la Semar, Conapesca y del Gobierno del Estado para atender esta problemática, pero hasta ahora no se han obtenido resultados concretos.

Alertó que, de continuar esta situación, tanto los pescadores ribereños como los de mediana altura y altura enfrentarán un panorama cada vez más complicado para mantener su actividad económica.

Responsabilizó al Gobierno Federal de no implementar políticas públicas suficientes para fortalecer al sector pesquero y garantizar el cumplimiento de la ley, al considerar que existe falta de acciones para preservar los recursos marinos y asegurar el futuro de una industria que representa el sustento de miles de familias campechanas.

JGH