Morena y MC en la mira del IEEC: Analizan denuncias por presuntas faltas electorales en Campeche

El Instituto Electoral del Estado de Campeche mantiene en análisis diversas quejas por presuntas violaciones a la normatividad electoral, confirmó la presidenta provisional del organismo, Clara Castro Gómez.

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La consejera explicó que los expedientes han sido sustanciados conforme a los procedimientos legales y actualmente continúan en revisión por las instancias competentes.

Castro Gómez indicó que las quejas presentadas hasta ahora provienen principalmente de los partidos Morena y Movimiento Ciudadano. Señaló que todos los asuntos han recibido el trámite correspondiente y forman parte de los procedimientos que el instituto desarrolla con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad electoral.

Respecto al avance de las investigaciones, aclaró que el organismo aún no puede determinar responsabilidades ni emitir conclusiones sobre una posible culpabilidad, debido a que los expedientes permanecen en la etapa de sustanciación. Añadió que el debido proceso obliga al instituto a desahogar todas las diligencias necesarias antes de resolver cada caso.

Precisó que, aunque algunas denuncias hacen referencia a posibles actos anticipados de campaña, la legislación electoral establece que todavía no se encuentra vigente la etapa procesal en la que dicha conducta pueda configurarse legalmente.

Explicó que los plazos para resolver las quejas dependen de la etapa procesal en la que se encuentre cada expediente, tal como lo establece la legislación electoral. Aun así, afirmó que el IEEC ha dado prioridad a estos asuntos debido a la cercanía del próximo proceso electoral.

Castro Gómez recordó que el proceso electoral federal iniciará en septiembre y el proceso local en Campeche arrancará en diciembre, por lo que el instituto busca concluir en tiempo y forma las investigaciones relacionadas con presuntas violaciones electorales, con el objetivo de garantizar certeza jurídica y el cumplimiento de la ley antes del inicio formal de las elecciones.

JGH