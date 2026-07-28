Buscan a adolescente de 14 años desaparecida en Ciudad del Carmen; activan ficha de búsqueda

a Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) mantienen activa la ficha de búsqueda para localizar a la adolescente Karla Estefanía López Jiménez, de 14 años, quien fue reportada como desaparecida desde el 26 de julio en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Héctor Pérez Martínez, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Al momento de su desaparición vestía playera blanca de tirantes, pants negro y sandalias negras.

Como señas particulares, mide aproximadamente 1.54 metros, es de complexión robusta, tiene cabello corto, negro y lacio, además de un lunar en la oreja derecha y portaba una pulsera de acero inoxidable.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a su localización, a través de los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado de Campeche y la Comisión Local de Búsqueda de Personas, mientras continúan las labores para dar con su paradero.

JGH