Más de 300 familias se quedan sin agua potable en Hopelchén tras dañarse una bomba

Más de 300 familias de la popular colonia San Román, la más grande de la ciudad de Hopelchén, se quedaron sin agua potable debido a que las variaciones en el voltaje de la energía eléctrica, que se han intensificado en los últimos días en la cabecera, provocaron este viernes el siniestro del equipo de bombeo sumergible del pozo 5 del Sistema Municipal de Agua Potable, SMAP, ubicado en la parte alta de ese barrio.

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Los vecinos Antonio Díaz, Teófilo May y María Cecilia Uc Moo señalaron que desde hace varios días está fallando la energía eléctrica en ese sector, e indicaron que han tenido que desconectar sus aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen.

Sin embargo, el jueves desde el mediodía y durante la tarde, las fallas intermitentes se intensificaron. En algunas calles de la colonia San Román, como la 26 y 29, al entrar la noche se quedaron sin alumbrado público por casi una hora tras registrarse un fuerte apagón.

La causa del desabasto fue la quemadura de la bomba sumergible en el pozo número 5 del SMAP.

Señalaron que a diario desde muy temprano cuentan con agua en sus tomas domiciliarias, la cual aprovechan para llenar recipientes de uso doméstico y realizar quehaceres del hogar como lavar ropa y trastes. Este viernes, al abrir las llaves no tenían el vital líquido, por lo que imaginaron que las intensas fallas en el flujo eléctrico del jueves habrían dañado la bomba del pozo 5.

Por otro lado, Pedro Lorenzo Osorio Zapata, director del SMAP, confirmó antes del mediodía que efectivamente se siniestró el equipo sumergible del pozo 5 debido a las constantes fallas en el suministro eléctrico.

Mencionó que al acudir el operador en los primeros minutos del amanecer para activar la bomba e iniciar el llenado del tanque elevado, no fue posible poner en marcha el equipo. El eléctrico del SMAP confirmó que el sistema no resistió el choque eléctrico pese a contar con protección.

El Ayuntamiento de Hopelchén realiza la entrega de agua potable a través de una pipa a los vecinos. / Mauriel Koh

Osorio Zapata notificó de inmediato a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la comuna, contactando a una empresa para la extracción del equipo quemado y la pronta adquisición de uno nuevo. Añadió que, mientras se restablece el servicio en las redes, se apoya a las familias afectadas distribuyendo agua potable mediante una pipa.

JGH