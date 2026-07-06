Enorme bache en colonia Chen Pec representa peligro para automovilistas

Un enorme bache ubicado en la calle 28, entre 27 y 29, en la colonia Chen Pec, representa un peligro para automovilistas y motociclistas que transitan diariamente por este sector de la cabecera.

Este hoyanco ya había sido reportado y, aunque fue reparado hace algún tiempo, las recientes lluvias provocaron que volviera a formarse, lo que, aseguran, evidencia la mala calidad del material empleado.

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Brenda Trujeque comentó que el problema afecta especialmente a los alumnos de una institución educativa cercana, muchos de los cuales llegan en motocicleta.

Señaló que se requiere un trabajo a fondo, utilizando material de mejor calidad: “Ese hueco necesita que lo escarben y rellenarlo con algo que dure. Más tardan en llenarlo en lo que ya se salió todo el material. Es un peligro para motos y vehículos”.

Y añadió: “No soy ingeniera en pavimentación, pero se nota que el trabajo lo hacen con material de mala calidad”.