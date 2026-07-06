¿Lloverá en Campeche? Este es el pronóstico del tiempo para la semana

El calor continuará dominando las condiciones meteorológicas en Campeche durante esta semana, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 y 36 grados Celsius, una elevada sensación térmica debido a la humedad y la probabilidad de lluvias aisladas o chubascos por las tardes y noches en distintas regiones del estado. El ambiente se mantendrá bochornoso, con periodos de cielo despejado a medio nublado durante gran parte del día.

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De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las mañanas iniciarán con temperaturas cercanas a los 25 grados, mientras que conforme avance la jornada el termómetro superará los 30 grados, favoreciendo una sensación térmica aún mayor.

Aunque predominará el tiempo estable, el ingreso de humedad y el calentamiento diurno favorecerán el desarrollo de nubosidad, con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas acompañadas de actividad eléctrica en algunos municipios, principalmente durante la tarde y noche.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa de colores claros y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en caso de tormentas eléctricas. También se exhorta a extremar precauciones en carretera por posibles encharcamientos durante las lluvias y a proteger a niños, adultos mayores y mascotas de las altas temperaturas.