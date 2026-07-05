Cheneros realizan festejos por juego de la Selección Mexicana ante Inglaterra en Hopelchén

Decenas de cheneros festejaron la noche de este domingo, el juego de la Selección Mexicana ante Inglaterra y pese a la derrota 3-2 del Tri, recorrieron en caravanas de vehículos las calles y avenidas de la ciudad de Hopelchén, con gritos, vivas y vítores se unieron a la fiesta nacional.

Desde el sábado por la tarde, a través de las redes sociales, principalmente Facebook, los cheneros convocaron a unirse al llamado Fan Fest el cual tuvo concentración en el Paso “Efraín Calderón Lara”, en el centro de la ciudad, después de la caravana de aclamación a la Selección Mexicana.

Niños, jóvenes, adultos, tanto hombres como mujeres vestidas de verde alusivo a la playera de la Selección Mexicana se volcaron para festejar, no importando el resultado de este domingo, así usaron silbatos, bocinas, banderas de México, matracas, voladores y hasta los cláxones de sus vehículos, convirtiendo la ciudad de Hopelchén como centro de concentración también para comunidades vecinas cercanas a la cabecera municipal.

En el derrotero participaron alrededor de 30 vehículos entre automóviles y camionetas, así como motociclistas, mototaxis y hasta caballos, lo importante era ser parte de la caravana del festejo por la actuación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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Elementos de la policía municipal y de Protección Civil del Ayuntamiento, se mantuvieron a la expectativa tanto en la caravana como en el Fan Fest en el centro de la ciudad, en donde hubo baile posteriormente.

Asimismo, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y de la Asociación Nacional de Voluntarios de Emergencias y Desastres (Anved), estuvieron al pendiente de cualquier contingencia por esos festejos en la ciudad de Hopelchén.

Por otro lado, destacó que en la comunidad de Iturbide también hubo festejo convocado desde la tarde del sábado, hubo caravana de vehículos y tras recorrer toda la calle principal, al final la gente se concentró en el kiosco del parque del centro del poblado.