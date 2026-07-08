Síguenos

Última hora

México

Revisión del T-MEC avanza: México reduce pendientes con EU y lleva sus propios reclamos a la mesa

Campeche / Sucesos

Cateos en Minas y San Joaquín dejan dos detenidos por narcomenudeo en Campeche; se mantienen a disposición de la Fiscalía

Dos hombres fueron detenidos en cateos realizados en las colonias Minas y San Joaquín, donde se aseguraron narcóticos y dinero en efectivo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Cateos en Minas y San Joaquín dejan dos detenidos por narcomenudeo
Cateos en Minas y San Joaquín dejan dos detenidos por narcomenudeo

Dos hombres permanecen a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), luego de ser detenidos durante cateos en las colonias Minas y San Joaquín, donde además fueron aseguradas diversas dosis de presuntos narcóticos, dinero en efectivo y otros indicios relacionados con las investigaciones.

De la búsqueda con drones al cateo: crónica del caso Rocha-Ortega en Campeche

Noticia Destacada

¿Qué pasó con Francisco Rocha y Edith Ortega? La cronología del caso en Campeche

En el primer cateo, efectuado en un predio de la calle Fluorita de la colonia Minas, fue asegurado J.C.P.C., de 63 años, donde agentes localizaron sustancias con características similares a marihuana, cocaína y cocaína en piedra, además de dinero en efectivo.

Mientras, en un segundo operativo, realizado en un inmueble de la calle 114 de la colonia San Joaquín, fue detenido G.J.C.C., de 44 años, tras el aseguramiento de presunta marihuana, cocaína, efectivo y otros indicios.

Los dos sospechosos, así como los objetos asegurados, continúan a disposición del Ministerio Público, autoridad que integra las carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, para determinar su situación jurídica.

Te puede interesar