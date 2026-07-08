¿Qué decía el mensaje? La trampa en Facebook que llevó a la captura de traficante de metanfetamina en Campeche

Juan Carlos González Pérez, conocido con los alias de El Campeche, Fabián Andrade, Fabián y otros, fue detenido el pasado 27 de mayo de 2026 en el municipio de Escárcega por agentes de la Interpol México. La captura se realizó con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos. El imputado, de 38 años, es señalado como uno de los líderes de una organización criminal que desde 2020 enviaba grandes cantidades de metanfetamina desde Campeche hacia Iowa y Nebraska.

Noticia Destacada Estados Unidos detecta presunta red de tráfico de metanfetamina que operaba desde Campeche

De acuerdo con la investigación de la DEA, el grupo delictivo utilizaba Facebook Messenger para coordinar las ventas y envíos de droga. Las autoridades estadounidenses lograron ubicarlo mediante un informante confidencial que le tendió una trampa a través de las redes sociales, permitiendo identificar a los integrantes, rastrear vehículos y asegurar evidencias como metanfetamina y dinero en efectivo.

Esta operación encubierta fue clave para vincular directamente a González Pérez con el tráfico internacional. Tras su detención en Escárcega, aceptó voluntariamente el proceso de extradición y se encuentra en el Reclusorio Oriente a la espera de ser entregado a las autoridades de EE.UU., donde enfrentará cargos por asociación delictuosa para poseer y distribuir metanfetamina ante una corte federal en Iowa.

La captura representa un golpe a una red que operaba desde el sur de Campeche usando métodos digitales. Autoridades mexicanas y estadounidenses continúan las investigaciones para desmantelar por completo la organización. El caso ha sido destacado por medios nacionales, resaltando la cooperación binacional contra el narcotráfico.