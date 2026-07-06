Camioneta choca por alcance contra camión Ko'ox en Campeche; provoca caos vial

Un choque por alcance entre una camioneta y un camión del transporte público Ko’ox se registró en el barrio de San Francisco, dejando únicamente daños materiales y sin personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 14, cuando el camión Ko’ox detuvo su marcha en la zona de un paradero, ante esto el conductor de una camioneta no alcanzó a frenar e impactó la parte trasera de la unidad de transporte.

Tras el percance, ambos conductores comenzaron a discutir al acusarse mutuamente de la responsabilidad del accidente mientras el acceso a la calle permaneció cerrado hasta la llegada de la Policía, que se encargó de tomar conocimiento de los hechos y realizar el procedimiento correspondiente.

JGH