Secretaría de las Mujeres respalda a María Felicia Jiménez tras detención de Víctor Rodríguez Padilla

La Secretaría de las Mujeres reconoció la actuación de las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos tras la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, señalado por presunta violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez.

En un posicionamiento público, la dependencia federal informó que ha brindado acompañamiento institucional, asesoría y seguimiento a la víctima desde que el caso se hizo público. También destacó que el proceso debe continuar con apego a derecho y con perspectiva de género.

¿Qué dijo la Secretaría de las Mujeres sobre el caso?

La Secretaría sostuvo que la detención representa un paso relevante en el acceso a la justicia para María Felicia Jiménez y un mensaje de cero impunidad frente a quienes ejercen violencia contra las mujeres.

Además, pidió que el proceso garantice justicia integral, reparación del daño y las medidas de protección necesarias para la víctima.

La dependencia reiteró su compromiso con los derechos humanos de todas las mujeres y subrayó que el respeto a la seguridad y dignidad de la denunciante debe mantenerse durante todo el procedimiento.

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¿Por qué fue detenido Víctor Rodríguez Padilla?

Víctor Rodríguez Padilla fue detenido después de que María Felicia Jiménez lo denunció por presunta violencia familiar.

De acuerdo con reportes periodísticos, el caso cobró relevancia pública tras la difusión de señalamientos y material relacionado con la agresión.

La Secretaría de las Mujeres señaló que continuará el acompañamiento a la víctima, mientras las autoridades ministeriales y judiciales avanzan en la investigación.

La #SecretaríaDeLasMujeres reconoce la actuación de las autoridades al detener a Víctor Rodríguez Padilla y reitera su acompañamiento a María Felicia Jiménez.



👉🏽 Compartimos posicionamiento: pic.twitter.com/S4K80zLCOR — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) July 8, 2026

El caso reabre debate sobre violencia contra mujeres

La detención del exfuncionario ocurre en medio de un llamado institucional para que las denuncias de violencia familiar sean atendidas sin dilación y con perspectiva de género.

Para la dependencia, el caso debe enviar un mensaje claro: ninguna persona señalada por violencia contra una mujer debe quedar fuera del alcance de la justicia.

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