Encuentran a hombre muerto en Campeche por sus familiares; tenía problemas cardíacos



Un hombre fue hallado sin vida al interior de su predio ubicado sobre la avenida Gobernadores, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Estatal.



Los hechos ocurrieron cuando familiares solicitaron descubrieron el cuerpo del hombre quien al no reaccionar a los llamados decidieron pedir el apoyo de los servicios de emergencia.



Al poco tiempo llegaron paramédicos del sector Salud, quienes tras realizar la valoración confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, ante esto Agentes de la Policía Estatal acordonaron el área y dieron aviso a personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes donde la víctima identificado como José “n”, tenía problemas de salud principalmente cardiacos.