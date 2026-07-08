Alejandro Fernández le responde a conductor argentino que habló mal de los mexicanos

Desde que arrancó el mundial, algunas polémicas se han formado entre los países, luego de que ciertas personalidades han salido a compartir su opinión sobre otras selecciones y naciones. Tal es el caso de un conductor argentino, quien se ha hecho tendencia por sus palabras sobre los mexicanos, lo que provocó la reacción de Alejandro Fernández.

Y es que, durante un programa de televisión, el periodista argentino Eduardo Guillermo Feinmann, decidió arremeter en contra de nuestro país, hablando abiertamente mal de México, afirmando que los mexicanos quieren ser como los argentinos.

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“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma (...). Detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da y menos en el fútbol”.

¿Cuál fue la reacción de Alejandro Fernández?

Ante esta situación, Alejandro Fernández rompió el silencio y habló sobre esta situación, el cantante compartió un mensaje el cual va dedicado al conductor argentino. Cabe mencionar que estas palabras salieron a la luz el pasado martes 7 de julio, después de que Argentina consiguió su pase a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.

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El cantante retomó el video del usuario de redes sociales conocido como “Soy Trillo”, quien aseguró que el periodista no representa a todos los argentinos, pero Alejandro Fernández le agregó su reacción.

“Qué lamentable. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. No podemos tomar a un pend… como este y hacerlo el reflejo de todo un país. Él no representa a Argentina ni a la gente tan chingona que he tenido la suerte de conocer”.

Y agregó que a México se le respeta: “Lástima que todavía se le dé espacio a personas como esta que convierten un tema deportivo en un discurso de odio entre países que deberían verse como hermanos”

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