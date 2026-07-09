Madre viajó a Ciudad del Carmen por un empleo y terminó varada con su hijo de 4 años

Una mujer identificada como Karina Solís, de 36 años de edad, vivió horas de incertidumbre y angustia en Ciudad del Carmen luego de viajar desde el municipio de Centla, Tabasco, con la esperanza de iniciar una nueva vida al haber recibido una oferta de trabajo en un hotel de la colonia Francisco I. Madero.

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Sin embargo, al llegar al lugar, la oportunidad laboral le fue negada debido a que acudió acompañada de su hijo de apenas cuatro años de edad, identificado como Julián, quien no tiene a nadie que pueda hacerse cargo de él.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el empleo representaba la posibilidad de salir adelante junto a su pequeño. No obstante, al presentarse el día de ayer en el hotel, ubicado a un costado de la Terminal de Autobuses de Oriente, ADO, le informaron que no podía ser contratada porque llevaba consigo al menor.

Sin dinero, sin un lugar donde quedarse y sin familiares en la isla que pudieran brindarle apoyo, Karina comenzó a recorrer distintos puntos de la ciudad en busca de ayuda y de alguna oportunidad de empleo. Conforme avanzó la tarde y cayó la noche, madre e hijo permanecieron en las bancas del Centro de Ciudad del Carmen, situación que llamó la atención de varios ciudadanos.

Karina Solís viajó de Centla, Tabasco, a Ciudad del Carmen por una oferta de trabajo. / Israel Lozano

Al conocer su historia, personas solidarias decidieron solicitar apoyo a través de redes sociales. La respuesta de la comunidad no tardó en llegar: decenas de ciudadanos acudieron para entregar alimentos, jugos, leche para el menor, artículos de primera necesidad e incluso apoyo económico para ayudarles a enfrentar la difícil situación.

Además, un ciudadano se ofreció a cubrir el costo de una habitación en un hotel ubicado sobre la calle 47 por 38, en la colonia Santa Margarita, donde Karina y su hijo pudieron resguardarse durante la noche y descansar de la difícil jornada que habían vivido.

Pese al respaldo recibido, la situación de la mujer continúa siendo complicada. Su principal petición es encontrar un empleo digno donde le permitan permanecer con su hijo mientras logra estabilizarse económicamente, ya que asegura no contar con familiares o personas de confianza que puedan cuidarlo. También busca reunir recursos para rentar un cuarto y comenzar de nuevo en Ciudad del Carmen.

El caso ha generado numerosas muestras de empatía entre la población carmelita, cuyos habitantes han destacado la importancia de apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles y han hecho un llamado a empresarios y empleadores para que, en la medida de sus posibilidades, puedan ofrecer una oportunidad laboral a Karina, permitiéndole trabajar sin separarse de su pequeño hijo.

JGH