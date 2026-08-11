¿Quién es Emigdio Moreno, hermano de ‘Alito’, y qué relación tiene con el contador detenido?

La detención de Luis Antonio Espinosa Campos por una investigación relacionada con un presunto desvío millonario en Campeche volvió a colocar bajo los reflectores a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, debido a los vínculos profesionales y empresariales que existen entre el contador y compañías relacionadas con el empresario.

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Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas es ingeniero químico petrolero y empresario. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, obtuvo su título por el Instituto Politécnico Nacional en 1997 y ha desarrollado actividades empresariales mediante compañías constituidas tanto en México como en Estados Unidos, principalmente relacionadas con la venta y exportación de bombas hidráulicas para diferentes industrias, entre ellas la petrolera.

Su nombre ha aparecido anteriormente en investigaciones sobre operaciones financieras y empresariales relacionadas con su hermano Alejandro Moreno. MCCI documentó que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera siguieron operaciones y transferencias en las que aparecían empresas relacionadas con Emigdio Moreno.

Entre las compañías identificadas se encuentran EMC Metering Systems y Flow Control Instrumentation. Registros consultados por MCCI señalan a Emigdio como titular de ambas sociedades en México, además de relacionarlo con EMC Metering Systems Inc. y First International Flow Control Inc., constituidas en Estados Unidos.

¿Cuál es la relación de Emigdio Moreno con el contador detenido?

El vínculo con Luis Antonio Espinosa Campos no se limita a que haya sido identificado públicamente como su contador. Las investigaciones periodísticas señalan que Espinosa Campos aparece como representante de EMC Metering Systems y Flow Control Medición, compañías creadas por Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas.

Además, las empresas relacionadas con Emigdio aparecen entre los clientes del despacho Espinosa Campos y Asociados. En registros de movimientos ante el Servicio de Administración Tributaria también se documentaron trámites realizados por personal del despacho para Emigdio Moreno y sus compañías.

Espinosa Campos aparece como representante legal de nueve compañías, entre ellas Difusora de Comunicación del Sureste, razón social de Mayavisión, así como EMC Metering Systems y Flow Control Medición. Esta red de relaciones empresariales es la que explica por qué, tras su detención, ha sido identificado como el contador y representante de empresas vinculadas con el hermano de “Alito” Moreno.

¿Qué tiene que ver Mayavisión con la investigación?

Mayavisión ocupa un lugar relevante dentro de las investigaciones. La empresa fue constituida en Campeche el 20 de junio de 2016 por Luis Antonio Espinosa Campos y Nancyri Aguirre Martínez bajo la razón social Difusora de Comunicación del Sureste. Espinosa Campos aportó el 90 por ciento de los recursos y quedó registrado como socio mayoritario y administrador único, según documentos consultados por MCCI.

De acuerdo con las indagatorias citadas por esa organización, durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, la oficina de Comunicación realizó pagos por alrededor de 97 millones de pesos a Mayavisión. La investigación busca determinar si existió respaldo documental y material suficiente para los servicios cobrados y si algunas operaciones pudieron haber sido simuladas.

La investigación contra Espinosa Campos contempla un presunto desvío de al menos 36 millones de pesos relacionado con esos pagos. El contador enfrenta una imputación por peculado ante autoridades de Campeche.

MCCI también documentó facturas correspondientes a 2021 mediante las cuales Mayavisión recibió pagos mensuales por 900 mil pesos por conceptos relacionados con publicidad y difusión gubernamental. Cuatro facturas, correspondientes al periodo de marzo a junio de ese año, sumaron 3.6 millones de pesos y forman parte de las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.

Emigdio Moreno ya había sido investigado por operaciones financieras

El hermano de Alejandro Moreno ya había aparecido en investigaciones financieras años antes de la detención del contador. Documentos obtenidos por MCCI señalaron que la UIF y la FGR analizaron movimientos entre empresas y transferencias de recursos relacionadas con Emigdio y Alejandro Moreno.

La misma investigación periodística documentó que Emigdio adquirió seis inmuebles en la Ciudad de México durante un periodo de ocho años, cuyo valor conjunto de adquisición superó los 40.7 millones de pesos, además de registrar actividades empresariales en México y Estados Unidos.

Sin embargo, la existencia de investigaciones o vínculos empresariales no implica por sí misma responsabilidad penal de Emigdio Moreno Cárdenas en el proceso que actualmente enfrenta Espinosa Campos. Hasta la información pública revisada este 11 de agosto, el detenido que enfrenta la imputación por peculado es Luis Antonio Espinosa Campos.

La relación que explica que sea identificado como “contador del hermano de Alito” está sustentada principalmente en su papel como representante de compañías relacionadas con Emigdio Moreno, los servicios de su despacho a esas empresas y los trámites realizados para el empresario y sus sociedades.