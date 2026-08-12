Así operaba la red que rentaba autos para después empeñarlos en Mérida

Un presunto esquema de fraude con vehículos arrendados y posteriormente empeñados de manera ilegal fue descubierto en la comisaría de Chichí Suárez, al norte de Mérida, donde tres personas fueron detenidas y una cuarta es buscada por las autoridades.

De acuerdo con los primeros datos del caso, los sospechosos habrían utilizado automóviles entregados en arrendamiento para después intentar empeñarlos con documentos presuntamente falsos, afectando a particulares y negocios.

¿Cómo operaba el presunto fraude con vehículos?

El caso comenzó cuando una empresa arrendadora detectó movimientos irregulares relacionados con dos automóviles entregados recientemente a clientes.

Al revisar el sistema de rastreo satelital, la gerencia descubrió que ambas unidades permanecían inmóviles en el mismo punto, situación que levantó sospechas.

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Ante ello, los propietarios compartieron fotografías de los arrendatarios en grupos de alerta comercial y posteriormente acudieron al sitio marcado por el GPS. Para recuperar los vehículos llevaron consigo duplicados de las llaves.

En el lugar encontraron que uno de los automóviles habría sido empeñado a un particular. Para realizar la operación, los sospechosos presuntamente presentaron facturas y otros documentos que posteriormente fueron considerados apócrifos.

La persona que recibió el vehículo como prenda acudió a denunciar el supuesto extravío de la unidad después de que esta fuera retirada del predio donde se encontraba.

Sin embargo, al revisar la documentación original, se pudo acreditar que la empresa arrendadora era la legítima propietaria del automóvil.

Montaron una estrategia para identificar a los sospechosos

Después de recuperar la unidad, los afectados organizaron una estrategia para ubicar a los presuntos responsables y conocer si intentarían repetir el procedimiento.

Para ello, pactaron con los sospechosos la entrega de un segundo automóvil, aparentemente con la intención de que fuera utilizado nuevamente para una operación de empeño.

El encuentro fue acordado en la comisaría de Chichí Suárez, donde los afectados retuvieron a los presuntos involucrados y solicitaron la intervención de las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio y detuvieron a Ana Luisa H.B., José Ramiro T.R. y Carolina C.C.

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Los tres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto presunto involucrado, identificado como David Israel B.Q.

Investigan a más posibles afectados en Yucatán

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las carpetas de investigación para esclarecer cómo se realizaron las operaciones y determinar la posible responsabilidad de las personas detenidas.

De acuerdo con los primeros datos, al menos seis propietarios y negocios podrían haber sido afectados mediante un esquema similar, por lo que las investigaciones continuarán para establecer el número total de vehículos involucrados y posibles víctimas.

Las autoridades deberán determinar ahora si los detenidos forman parte de una estructura dedicada a obtener vehículos mediante arrendamiento para posteriormente utilizarlos en operaciones de empeño con documentación presuntamente apócrifa.