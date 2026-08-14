“Denuncias y no te responden”: Vecinos de Tierra Maya en Cancún padecen apagones y fallas eléctricas desde hace meses

Vecinos de la colonia Tierra Maya, en la Región 105 de Cancún, denunciaron que los problemas con el suministro eléctrico se mantienen desde diciembre pasado, con apagones recurrentes, fallas en un transformador y aumentos en los recibos de energía, sin que hasta ahora hayan recibido una solución definitiva por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los habitantes señalaron que el transformador principal de la zona ha explotado en al menos tres ocasiones, particularmente durante diciembre, cuando varias familias permanecieron durante horas sin electricidad.

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Aunque personal de la CFE ha acudido a reparar las fallas, los vecinos aseguran que las intervenciones han sido parciales y el equipo vuelve a presentar problemas.

“Desde que me cambié de casa hace unos 4 meses hubo apagones por varias horas, porque explotaba un transformador y nos quedábamos sin luz”, relató Nicole, una de las habitantes, quien afirmó que los reportes se han realizado directamente ante la CFE y mediante mensajes.

A las interrupciones se suma otro problema: algunos vecinos reportan cambios o ajustes en sus medidores que, aseguran, terminaron reflejándose en incrementos en el costo del servicio. En algunos casos, incluso han tenido que desembolsar nuevamente para reinstalar o regularizar sus medidores, mientras continúan padeciendo cortes de energía.

También reportaron inconformidades por cobros elevados y problemas relacionados con sus medidores / Rodolfo Flores

“Hace unos meses mi madre tuvo que pagar 11 mil pesos debido a una supuesta falla relacionada con el suministro eléctrico, pero realmente fue porque personal de la propia comisión manipuló el medidor y se incrementó la tarifa y solicitamos la intervención para que verificaran el problema, pero nada”, relató otra vecina de la zona.

Los afectados aseguraron que han buscado apoyo por distintas vías, incluso enviando mensajes a la gobernadora Mara Lezama y a la presidenta municipal con licencia, Ana Patricia Peralta, sin obtener una respuesta concreta. Otra vecina de nombre Araceli señaló que hace aproximadamente dos meses volvió a solicitar la intervención de la alcaldesa con licencia para revisar el problema, pero hasta ahora continúa sin solución.

La molestia crece porque, pese a los reportes y visitas a las oficinas de la CFE, los usuarios aseguran que no reciben información clara sobre cuándo será reparado de manera definitiva el transformador.

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“Los apagones ya son algo que tenemos que considerar como parte de vivir aquí. El problema es que nadie nos explica cuándo lo van a solucionar, cuando llamas por teléfono son hasta groseros, en la comisión no, pero tampoco te resuelven nada”, señaló otra usuaria afectada.

José Luis Hernández, habitante de la Región 105: “Han venido a revisar y reparar, pero vuelve a fallar. No queremos parches, queremos que cambien lo que está provocando el problema, ese transformador ya no sirve”.

Los habitantes de Tierra Maya hicieron nuevamente un llamado a la CFE para realizar una revisión integral de la infraestructura eléctrica y sustituir el transformador si es necesario, además de revisar los casos de medidores y cobros que, afirman, han generado inconformidad. Mientras tanto, las familias continúan enfrentando apagones y el temor de que una nueva falla del transformador vuelva a dejar sin electricidad a varias calles de la zona.