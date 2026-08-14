Clima en Campeche: calor de hasta 40 °C y lluvias para este fin de semana

El calor y las lluvias marcarán el fin de semana en Campeche. El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua anticipa temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius tanto el sábado 15 como el domingo 16 de agosto, además de condiciones para chubascos y tormentas en diferentes puntos del estado.

Para el sábado 15 de agosto, Campeche tendrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, mientras que el viento alcanzará velocidades de 20 a 30 km/h, con rachas de entre 40 y 60 km/h. Estas condiciones estarán relacionadas con diversos sistemas atmosféricos y con la onda tropical número 27, que continuará desplazándose por el sureste del país. Al mismo tiempo, una nueva onda tropical, la número 28, comenzará a aproximarse a la Península de Yucatán.

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El domingo 16 de agosto se mantendrá el potencial de chubascos de 5 a 25 milímetros en Campeche debido, entre otros factores, al avance de la onda tropical 28 sobre la Península de Yucatán. El SMN mantiene para la entidad temperaturas máximas de 35 a 40 °C, por lo que continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso durante buena parte del día.

Para el domingo también se pronostican rachas de viento de 30 a 50 km/h en Campeche y oleaje de uno a dos metros de altura en las costas, condiciones que deberán ser tomadas en cuenta principalmente por quienes realicen actividades marítimas. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que se recomienda mantenerse pendiente de los avisos de las autoridades.