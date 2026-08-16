Inundaciones, mosquitos y malos olores afectan cruce del Infonavit Nueva Esperanza, Champotón

El cruce de la calle 16 con 13 por el Infonavit “Nueva Esperanza” sigue siendo un problema para la vialidad, peatonal y moradores de este sector de la cabecera.

Esto debido a que las aguas pluviales acumuladas generan malos olores, dificultan la movilidad y provocan que la maleza crezca más rápido en las periferias.

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Lo anterior se pudo corroborar tras un recorrido, donde igual se abordaron a algunos moradores y externaron la situación.

José Luis Hernández comentó que gran parte del agua estancada se va hacia dos lotes abandonados, lo que genera problemas con la maleza y los mosquitos.

“Siempre que caen las lluvias la arteria se inunda y el agua no se va rápido. Luego hay malos olores y mucho mosquito”, citó.

Además, el declarante y vecino de este sector atribuyó esta situación a la nula acción de desazolve de los obsoletos pozos de absorción que hay en este cruce vial.