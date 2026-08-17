¿Dolly podría llegar a Campeche? Este es el próximo ciclón después de Cristóbal en la Temporada de Huracanes 2026

Luego de la formación de Cristóbal, el tercer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Atlántico, la atención se dirige ahora hacia Dolly, nombre que corresponderá a la próxima tormenta tropical que logre desarrollarse en esta cuenca. Sin embargo, por ahora no existe ningún sistema en vigilancia que represente una amenaza para Campeche, de acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de este lunes 17 de agosto.

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El panorama cambió considerablemente respecto a los días anteriores, cuando varias perturbaciones eran vigiladas sobre el Atlántico. En su perspectiva de las 8:00 horas de este lunes, el organismo estadounidense estableció que no se espera la formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días en el Atlántico Norte, Mar Caribe y Golfo de América. Por ello, actualmente no hay una zona con probabilidad de desarrollo que pueda asociarse con Dolly ni con un posible acercamiento a la Península de Yucatán.

Cristóbal se convirtió el pasado 12 de agosto en la tercera tormenta tropical de la temporada del Atlántico, después de Arthur y Bertha. El sistema se desarrolló sobre aguas abiertas del Atlántico y avanzó hacia el este, lejos del Caribe y del Golfo, antes de debilitarse, por lo que no representó una amenaza para Campeche ni para territorio mexicano.

Es importante aclarar que Arthur, Bertha y Cristóbal alcanzaron categoría de tormenta tropical, pero ninguno se convirtió en huracán. De esta manera, hasta ahora la temporada 2026 ha utilizado tres nombres de la lista oficial del Atlántico, mientras que el siguiente disponible es Dolly.

¿Dolly podría acercarse a Campeche?

Por el momento no es posible establecer una trayectoria para Dolly, debido a que todavía no existe un ciclón con ese nombre ni una perturbación activa que el NHC considere con posibilidades de formación durante los próximos siete días. Que Dolly sea el siguiente nombre de la lista no significa que vaya a surgir cerca de México o que vaya a dirigirse hacia Campeche.

Para que un sistema represente un posible riesgo para Campeche tendría que desarrollarse posteriormente y mantener una trayectoria hacia el Mar Caribe, la Península de Yucatán o el Golfo de América. Por ahora, el mapa de siete días del NHC aparece completamente despejado en la cuenca atlántica, por lo que Campeche no enfrenta amenaza ciclónica directa en este periodo.

La lista oficial para el Atlántico en 2026 continúa, después de Cristóbal, con Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred. Los nombres se asignan sucesivamente cuando un sistema alcanza al menos la intensidad de tormenta tropical.

El NHC no prevé formación de ciclones tropicales en el Atlántico durante los próximos siete días. / Especial

El Pacífico mantiene mayor actividad ciclónica

Mientras el Atlántico atraviesa un periodo de calma, el Pacífico oriental y central mantiene mayor actividad. Este lunes el NHC continúa emitiendo avisos sobre la tormenta tropical Lala, localizada al oeste-suroeste de Lihue, Hawái. Además, vigila dos zonas con posibilidades de desarrollo durante los próximos siete días.

La primera se encuentra al sur de México, donde se prevé que una zona de baja presión se forme hacia finales de la semana. El NHC estima una probabilidad cercana a 0% en 48 horas y de 70% durante los próximos siete días, con posibilidades de convertirse en depresión tropical durante el fin de semana mientras avanza hacia el oeste-noroeste, permaneciendo al sur de territorio mexicano.

El Pacífico presenta actualmente mayor actividad que el Atlántico. / Especial

Una segunda zona podría desarrollarse en la porción occidental del Pacífico oriental, al sureste de Hawái. Su probabilidad es cercana a 0% durante 48 horas y de 50% a siete días, y eventualmente podría convertirse en depresión tropical mientras se desplaza hacia el oeste rumbo al Pacífico central. Estos sistemas se encuentran en una cuenca distinta y no representan actualmente una amenaza ciclónica para Campeche.

Durante 2026, el Pacífico ha presentado una actividad mucho mayor: los registros del NHC incluyen a Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan y Lala; entre ellos, Fausto, Genevieve y Lala han alcanzado categoría de huracán durante algún momento de su evolución. En contraste, en el Atlántico únicamente se han utilizado hasta ahora Arthur, Bertha y Cristóbal, todos como tormentas tropicales.

Así, el nombre que sigue en la temporada del Atlántico es Dolly, pero su eventual formación, ubicación y trayectoria dependerán de una perturbación que todavía no existe o que aún no presenta condiciones suficientes para ser vigilada. Para Campeche, el escenario inmediato es favorable: el NHC no anticipa desarrollo ciclónico en el Atlántico, Caribe o Golfo durante los próximos siete días, aunque la vigilancia deberá mantenerse al encontrarse la temporada en pleno mes de agosto.

JGH